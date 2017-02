Wuppertal. Das Bundesliga-A-Jugend-Spiel des WSV gegen Bayer Leverkusen am Sonntag wurde wegen des Schneefalls abgesagt. Das Spiel sollte ursprünglich um 11 Uhr am Uellendahl stattfinden.

Zunächst wurde überlegt das Spiel auf dem Kunstrasenplatz an der Nevigeser Straße auszurichten, dort sind die Bedingungen aber auch nicht besser.