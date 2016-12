Gewinnspiel Wer findet Pröppis Pfotenabdruck?

Die WZ präsentiert das Gewinnspiel „Wuppertal jagt Pröppi“ des Wuppertaler SV.

Wuppertal. Seit Mitte Dezember ist Wuppertal im Jagdfieber: Der Wuppertaler SV und die WZ haben ihr Gewinnspiel "Wuppertal jagt Pröppi" gestartet. Nach und nach veröffentlichen wir insgesamt zehn Hinweise, wo der das beliebte WSV-Maskottchen seinen Pfotenabdruck verloren hat. Spätestens mit dem zehnten Hinweis sollte jeder das Rätsel lösen können.

Doch aufgepasst, einfach ist es nicht, und wer klug kombiniert, hat auch schon vorher die Chance, als Erster am Ziel zu sein. Ansporn genug sollte es geben, denn auf die ersten drei Finder warten spannende Preise als Belohnung, und zwar der Pfotenabdruck in Gold, Silber und Bronze.

Hier kommt der erste Hinweis

Das Gewinnspiel startete mit folgendem Hinweis: Pröppis Pfotenabdruck befindet sich in einem Stadtteil, der kein O enthält.

Der nächste Hinweis wird am Samstag, 18. Dezember, veröffentlicht. Den letzten von zehn Hinweisen finden Sie am 4. Januar in unserer Zeitung.

Hier die Hinweise in chronologischer Reihenfolge

Hinweis 1: Pröppis Pfotenabdruck befindet sich in einem Stadtteil, der kein O enthält.

Preise Pfotenabdruck in Gold

Preise Pfotenabdruck in Silber

Preise Pfotenabdruck in Bronze Zwei Plätze beim TreueWelt-Dinner im 19. OG des Sparkassenhochhauses am 13. Februar; ein Jahresabo der Westdeutschen Zeitung, zwei WSV-Dauerkarten für die Rückrunde, eine Jahresmitgliedschaft beim WSV; ein 20-Euro-Gutschein der Haaner Felsenquelle, zwei WSV-Fanschals, ein signiertes WSV-Buch („Nur der WSV – die 20 legendärsten Spiele“) Ein Zwei-Personen-Dinner in der VillaMedia; zwei VIP-Tageskarten für ein WSV-Spiel, eine Jahresmitgliedschaft beim WSV; 20-Euro-Gutschein der Haaner Felsenquelle; ein signiertes Wuppertal-Spiel.

Hinweis 2: Pröppis Pfotenabdruck ist an einem Ort, an dem er nicht nass werden kann.

Hinweis 3: Pröppis Pfotenabdruck ist flach und leicht.

Hinweis 4: Der Ort, an dem sich der Pfotenabdruck befindet, hat Öffnungszeiten.