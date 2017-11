Wuppertal. Nach dem Vorfall beim Spiel des Wuppertaler SV gegen den KFC Uerdingen erklären die Malteser, dass sie auf eine schnelle Genesung von Christian Müller vom KFC Uerdingen hoffen. Er war nach seiner schweren Verletzung, die er am Samstag im Spiel gegen den Wuppertaler SV erlitten hat, minutenlang nicht behandelt worden. Die Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte, die von Vereinsoffiziellen gegenüber der Presse geäußert wurden, weisen die Malteser aber in einer ersten Stellungnahme in aller Deutlichkeit zurück.

Auch die Situation, als der hinzukommende Notarzt der Malteser von einem Spieler bewußt umgestoßen wurde, sei nicht hinnehmbar und müsse für den Spieler Konsequenzen haben. Am Montag treffen sich die Vertreter der vier Wuppertaler Hilfsorganisationen, um über die Vorkommnisse am Samstag zu sprechen. Im Anschluss an dieses Treffen werden die Malteser auf die gegen sie erhobenen Vorwürfe im Detail eingehen. Nach einer ersten Auswertung des Einsatzprotokolls und Gesprächen mit den Einsatzkräften steht die Ortsleitung der Malteser in Wuppertal, auch in der Diözesangeschäftsstelle in Köln, aber voll hinter den eingesetzten Helferinnen und Helfern und sieht sie ungerechtfertigt in der Rolle des Sündenbocks.