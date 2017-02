Jugendfußball: Für den Klassenerhalt in der Bundesliga neu formiert.

Wuppertal. Für die Bundesliga-Junioren des Wuppertaler SV wird es wieder ernst. Die Zeit der Vorbereitungsspiele ist vorbei. Am Sonntag beginnt mit dem Auswärtsspiel bei der U 19 von Rot-Weiss Essen das Projekt Klassenerhalt neu. Elf Punktspiele hat die Mannschaft unter ihrem im Winter neu gekommenden Trainer Christian Britscho noch zu bestreiten, drei Punkte beträgt der Abstand zum rettenenden Ufer. Also deutlich weniger, als unter dem im vergangenen Jahr in der Winterpause ebenfalls neu gekommen Trainer Dennis Brinkmann. Damals glückte der Klassenerhalt noch. Zum dritten mal in Folge übrigens. Vorher war das zweimal unter dem jetzigen Cheftrainer Stefan Vollmerhausen gelungen.

Christian Britscho erwartet ein „Spiel auf Biegen und Brechen“, wenn am Sonntag um 11 Uhr die Partie gegen RWE auf der Sportanlage „Am Hallo“ in Essen angepfiffen wird. „Die Partie wird kein fußballerischer Leckerbissen. Kampf wird Trumpf sein“. Essen steht zwar über dem Strich, aber nur vier Punkte besser als der WSV. Der könnte bei einem Sieg und Niederlagen der direkten Konkurrenz den Abstiegsplatz verlassen. Noch ist die Liga recht ausgeglichen. Bis hinauf zu Platz sieben (Arminia Bielefeld, 18 Punkte) kann jedes Team in den Abstiegssumpf hinein gezogen werden.

Dis Stimmung innerhalb der runderneuerten Mannschaft sei prima, versichert Britscho, wobei die reinen Ergebnisse nicht unbedingt überzeugen konnten. Aber was zählt, ist erst der Sonntag.

Von den fünf Winterzugängen konnte sich Marco Cirillo (SF Baumberg) mehrfach als Torschütze hervortun. „Aber auch die anderen neuen Spieler sind bestens integriert worden“, sagt Britscho, der mit Alessandro Ziege (VfL Bochum), Emir Hadzic (Bayer Uerdingen), Phil Hennlich (Wattenscheid 09) und Alexander Iatan (Umzug aus Süddeutschland) noch vier weitere Neue eingebaut hat. „Die Vorbereitung lief prima. Wir haben uns von Woche zur Woche verbessert. Jetzt sind wir froh, dass die Zeit der Testspiele vorbei ist und es endlich los geht“, sagt Britscho.

In den letzten Einheiten habe man sich den Feinschliff geholt, um am Sonntag 90 Minuten topfit zu sein. Er habe sofort gemerkt, dass die Chemie zwischen der Mannschaft und dem neuen Trainerteam stimme. Das bestätigt auch Jugendleiter Dirk Schneider: „Die Jungs ziehen alle sehr gut mit. Zuletzt gegen Sprockhövel und den 1. FC Köln hat das 60 Minuten lang gut funktioniert. Wenn wir das am Sonntag in Essen auch über 90 Minuten zeigen können, werden wir die Punkte holen.“ toto