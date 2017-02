Wuppertal. Der WSV ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat sichmit Stürmer Yordi Teijsse verstärkt. Nachdem Yordi Teijsse letztes Jahr in der 3. niederländischen Liga in 26 Spielen 32 Tore erzielt hatte, wurde er vom Dundee FC für die 1. schottische Liga verpflichtet und hat dort in der Hinrunde 9 Spiele bestritten. Jetzt kommt er auf Leihbasis für ein halbes Jahr nach Wuppertal.

"Wir haben einen robusten Stoßstürmer gesucht und jetzt auch gefunden. Nach einer langen Suchphase folgte dann eine lange Verhandlungsphase mit dem Dundee FC, die wir jetzt kurz vor Ende des Transferfensters erfolgreich abschließen. Wir bekommen damit einen Spieler aus einer 1. Liga mit Spielpraxis - das ist für einen Viertligisten nicht alltäglich", sagt Sportdirektor Manuel Bölstler zu der Verpflichtung.

Statement Yordi Teijsse: "Ich habe mich vom 1. Tag an beim Training wohlgefühlt und mich direkt mit der Mannschaft, dem Trainer und dem Sportdirektor sehr gut verstanden. Ich freue mich jetzt darauf, ein halbes Jahr in Wuppertal zu spielen und kann mich dabei hoffentlich für noch größere Aufgaben empfehlen."

Der WSV wartet noch auf die Spielberechtigung. Bei dem Testspiel gegen Saarbrücken kam Teijsse aber bereits schon zum Einsatz.