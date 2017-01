Fußball Testspiel: WSV spielt 1:1 gegen Köln

Wuppertal. Im zweiten Test in der Vorbereitung hat der Wuppertaler SV am Dienstag gegen Liga-Konkurrent Viktoria Köln ein respektables 1:1 (0:0) erreicht. Drei Tage nach dem 0:2 gegen Paderborn zeigte der WSV auf dem schneefreien aber glatten Kunstrasen in der Gracht in Köln ein gutes Spiel und hatte sogar mehr Torchancen als der hochkarätige Gegner.

Dem zur Pause eingewechselten Enzo Wirtz gelang nach 70 Minuten die Führung, und der WSV hätte sogar nachlegen können, doch nach 80 Minuten erzielte Candan per Foulelfmeter noch den Ausgleich. Der wechselwillige Kai Schwertfeger erhielt, anderes als in Paderborn, zumindest einen 30-minütigen Kurzeinsatz. Bis dahin bildeten die jungen Sercan Er und Dominik Heinen das defensive Mittelfeld.

Testspieler Hayrulla Alici, 20-jähriger Stürmer von Fortuna Düsseldorf II, kam zu spät und wurde nicht eingesetzt. Den nächsten Test bestreitet der WSV am Donnerstag um 12.45 Uhr in der Tönnies –Arena in Wiedenbrück gegen Zweitligist SF Lotte. Zunächst als Geheimspiel geplant, ist die Partie nun offiziell.