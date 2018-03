Nach den Schneefällen in der Nacht zu Samstag ist der Platz in der Fußballschule Duisburg-Wedau gesperrt worden. Dort wollte der Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Samstag um 14.30 Uhr gegen das Oberliga-Team des Cronenberger SC ein Testspiel absolvieren. Am Samstagsvormittag ist das Spiel laut Informationen von WSV-Trainer Christian Britscho abgesagt worden. Der WSV hat sich ein Alternativprogramm überlegt und wird im Kraftbereich arbeiten. Zudem wird eruiert, ob am Sonntag gespielt werden kann. gh/ull