Wuppertal. Der Verband hat den Termin für das Nachholspiel des WSV gegen Rot-Weiß Essen bekanntgegeben. Am Mittwoch, den 11.04.2018, findet nun das Derby statt. Anstoß ist um 19.30 Uhr im Stadion am Zoo. Bereits gekaufte Karten für die beiden zuvor angesetzen Termine behalten ihre Gültigkeit. Das gab der Wuppertaler SV in einer Pressemitteilung bekannt.

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes musste die Begegnung zweimal abgesagt werden. Das Spiel hätte ursprünglich am 3.12.2017 stattfinden sollen. Das Nachholspiel am 21.2.2018 fiel dann ebenso aus. red