Wuppertal. Am kommenden Sonntag bestreitet die SSVg ein Testspiel gegen den WSV. Ursprünglich sollte das „Derby“ in Velbert stattfinden, wird aber nun aufgrund der Witterungsverhältnisse in Wuppertal ausgetragen. Gespielt wird auf der Sportanlage Oberbergischestraße in Wuppertal. Anstoß der Partie ist um 13 Uhr.

Für die SSVg Velbert ist es nicht nur das erste Testspiel nach der Winterpause, sondern auch das erste Spiel unter der Leitung des neuen Trainers, Mircea Onisemiuc. Für den Wuppertaler SV hingegen ist es die Generalprobe vor dem Rückrundenstart der Regionalliga. Am nächsten Freitag empfängt der WSV die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf.