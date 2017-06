Stefan Vollmerhausen geht mit dem Wuppertaler SV in seine zweite Regionalliga-Saison als Chefcoach.

Wuppertal. WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen ist eine Sportskanone. Laufen, Radfahren, und seit Kurzen nimmt er Stunden bei Tennis-Crack Matthias Schramm vom TC Blau-Weiss Elberfeld. Der 44-Jährige geht in Sachen Fitness also mit gutem Beispiel voran. Im WZ-Interview spricht er nach knapp zwei Wochen Vorbereitung über den Trainingszustand seiner Mannschaft und die Saisonziele des Vereins in der Regionalliga West.

Herr Vollmerhausen, 20:0 gegen den SC Sonnborn, das ist ein Testspielauftakt nach Maß. Hat Sie die Höhe des Ergebnisses überrascht?

Stefan Vollmerhausen: Wir haben natürlich auch einen großen Konkurrenzkampf, so dass selbst in solchen Spielen, gegen einen Kreisligisten, die Gefahr sehr gering ist, dass sich einzelne Spieler hängen lassen. Jeder will sich zeigen. Gegen den SC Sonnborn haben wir unsere Torchancen sehr gut genutzt. Die Chancenverwertung war in der Rückrunde der vergangenen Saison unser großes Handicap. Da haben wir uns natürlich mit Raphael Steinmetz, Christopher Kramer und Dennis Dowidat den ein oder anderen Abschlussspieler dazu geholt.

Im ersten Test haben Sie fast alle Spieler gesetzt. Warum haben Peter Schmetz und Kevin Hagemann durchgespielt?

Vollmerhausen: Kevin Hagemann verpasst aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit die ein oder andere Vormittagseinheit und hat deshalb durchgespielt. Peter Schmetz hat die konpletten 90 Minuten gespielt, weil Tristan Duschke aufgrund der Magen-Darm-Grippe ausgefallen ist. Tristan ist aber bereits wieder im Training.

Bei den Brüdern Shun und Ryo Terada fehlt noch die Spielerlaubnis. Wann rechnen Sie mit der Freigabe?

Vollmerhausen: Soweit ich weiß, soll das kurzfristig passieren. Entweder jetzt noch vor dem Wochenende oder kurz danach. Ob sie also gegen Steinbach schon spielberechtigt sein werden, ist nicht sicher.

Kevin Pytlik hat Beschwerden im Knie. Ist schon klar, wann er wieder fit ist?

Vollmerhausen: Morgen (Freitag, Anm. d. Red.) früh hat Kevin einen MRT-Termin. Damit das einfach noch einmal abgeklärt ist, und um kein Risiko einzugehen. Kann sein, dass es nur eine Reizung ist. Weil er ein fitter Spieler ist, haben wir uns darauf geeinigt, dass er über das Wochenende pausiert und dann am Montag wieder ins Training einsteigt. Sofern halt das MRT ohne Ergebnis ist. Es sieht aber gut aus.