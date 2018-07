Der Spielplan für die Regionalliga-Saison 2018/19 steht fest. Der WSV startet mit einem Heimspiel.

Mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TV Herkenrath startet für den Wuppertaler SV am Samstag, 28. Juli die neue Saison in der Regionalliga West. Der Spielplan, der am Donnerstag vom Westdeutschen Fußballverband veröffentlicht wurde, sieht – wie im Vorjahr – schon für den zweiten Spieltag am 4. August das Schlagerspiel bei Rot-Weiss Essen vor.

Auch wenn der erste Heimgegner nicht sonderlich attraktiv ist, scheint es gesichert, dass er antreten wird. Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet, ist nach einem Hin- und Her mit dem bisherigen Mäzen in dieser Woche die Entscheidung im Verein getroffen, dass er zur Saison antreten wird. Die sei finanziell gesichert.

Das erste vermeintlich lukrative Heimspiel hat der WSV erst am 8. September gegen Aachen. Zuvor kommen die mit Herkenrath, Lippstadt und Straelen drei Aufsteiger. „Wir hätten natürlich Essen lieber am Anfang zu Hause gehabt und nicht erst am 1. Dezember, aber wir müssen es nehmen, wie es kommt“, kommentierte Sportvorstand Manuel Bölstler.

Die ersten Spieltage des WSV im Überblick:

1. Spieltag, 28.07.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Wuppertaler SV – TV Herkenrath

2. Spieltag, 04.08.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Rot-Weiss Essen – Wuppertaler SV

3. Spieltag, 11.08.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Wuppertaler SV – SV Lippstadt

4. Spieltag, 18.08.2018, Samstag, 14:00 Uhr: SC Verl – Wuppertaler SV

5. Spieltag, 25.08.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Wuppertaler SV – SV Straelen

6. Spieltag, 01.09.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach U23 – Wuppertaler SV

7. Spieltag, 08.09.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Wuppertaler SV – Alemannia Aachen

8. Spieltag, 15.09.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Borussia Dortmund U23 – Wuppertaler SV

9. Spieltag, 22.09.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Wuppertaler SV – Viktoria Köln

10. Spieltag, 25.09.2018, Dienstag, 19:00 Uhr: SG Wattenscheid 09 – Wuppertaler SV

11. Spieltag, 29.09.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Wuppertaler SV – Rot-Weiß Oberhausen

12. Spieltag, 06.10.2018, Samstag, 14:00 Uhr: SC Wiedenbrück – Wuppertaler SV

13. Spieltag, 13.10.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Wuppertaler SV – Fortuna Düsseldorf U23

14. Spieltag, 20.10.2018, Samstag, 14:00 Uhr: SV Rödinghausen – Wuppertaler SV

15. Spieltag, 27.10.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Bonner SC – Wuppertaler SV

16. Spieltag, 13.10.2018, Samstag, 14:00 Uhr: Wuppertaler SV – 1. FC Kaan-Marienborn

17. Spieltag, 10.11.2018, Samstag, 14:00 Uhr: 1. FC Köln U23 – Wuppertaler SV

18. Spieltag, 17.11.2018, Samstag, 14:00 Uhr: TV Herkenrath – Wuppertaler SV

