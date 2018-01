Intensiv waren die ersten Einheiten unter dem neuen Trainer Stefan Vollmerhausen. Noch intensiver das erste Testspiel gegen den ungarischen Erstligisten Videoton FC am Montag , in dem Schünemann auf der Doppelsechs mit André Mandt ein ums andere aufblitzen ließ, dass er für das am 10. Februar mit dem Spiel gegen die SG Wattenscheid beginnende Restprogramm der Regionalliga West eine Bereicherung für seinen neuen Verein sein kann.

Vor dem Abflug dann große Vorstellungsrunde. „Als erstes bin ich mit Joshua Mroß ins Gespräch gekommen, aber auch alle anderen haben mich herzlich aufgenommen“, berichtete „Schüne“, so sein Spitzname, der sich in seinem neuen Team aber noch nicht gänzlich durchgesetzt hat. Im Training lerne man sich ja dann noch besser kennen.

Am Tag zuvor erst hatte der 25-Jährige beim Wuppertaler SV bis 2019 unterschrieben , war vormittags aus Berlin ins Tal gereist. „Meine Freundin hat mir noch den Koffer zum Bahnhof gebracht und mir alles wichtige eingepackt“, erzählt Schünemann.

Oliva Nova. Die Tinte auf dem Vertrag war sozusagen noch nicht gänzlich getrocknet, da stand Sascha Schünemann schon mit seiner neuen Mannschaft am Flughafen in Köln-Bonn – abflugbereit für das Trainingslager im spanischen Oliva Nova.

Der Berliner hatte erst am Abend vor dem Abflug ins Trainingslager beim Wuppertaler Fußball-Regionalligisten unterschrieben.

Bei Hansa Rostock habe er dann genau die Herausforderung gefunden, die er im Anschluss an seine Zeit in Niedersachsen gesucht habe. Und die 3. Liga, das war genau sein Ding, dorthin will er zurück - mit dem Wuppertaler Sportverein.

Schünemann glaubt an den Stadionausbau durch die Küpper Brothers

Der 1,79 Meter große Kicker glaubt an das Konzept 2020 und den Stadionausbau, dessen Pläne erst kürzlich vom WSV und Investor Thilo Küpper vorgestellt worden waren, aber offenbar in der gesamten Republik für Aufsehen gesorgt hatten – zumindest in gut unterrichteten Fußballkreisen. Daher scheut Scheunemann auch den ad hoc-Umzug von Berlin nach Wuppertal nicht.

Denn in den vergangenen zwei Jahren hatte er wieder in seiner Geburtsstadt gespielt, lief dort für die weiß-blaue Viktoria auf. Ab sofort trägt er rot-blau und freut sich auf die lebendige Fankultur, von der er sogar noch mehr gehört hat als vom Stadionausbau.

