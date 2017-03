Wuppertal. Vor einer richtungweisenden Partie steht die U 19 des Wuppertaler SV am Sonntagmittag (13 Uhr, Uellendahl) gegen den SC Preußen Münster. Mit einem Sieg gegen die Westfalen würde der WSV die Abstiegsränge der A-Jugend-Bundesliga West verlassen. Ein Blick auf das Restprogramm verrät, wie wichtig der Sieg wäre, um die Chance auf den Klassenerhalt aufrecht zu erhalten. In den nächsten beiden Spielen gegen die Top-Teams Mönchengladbach und Dortmund sind nicht unbedingt Punkte zu erwarten. „Wir wollen mit allen Mitteln die drei Punkte in Wuppertal behalten“, sagt Trainer Christian Britscho, der die Gäste zweimal beobachtet hat. „Münster wird mit einer massiven Abwehrformation auflaufen und dann mit drei bis vier schnellen Spielern auf Konter lauern“, so Britscho weiter. Dass die Gäste Tore schießen können, haben sie beim 4:4 bei Rot-Weiß Essen gezeigt. Britscho hofft auf große Zuschauerunterstützung. toto