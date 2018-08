Die beiden Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV und SC Verl hatten sich im Rückspiel der vergangenen Saison in einer hochklassigen Partie mit 1:1 getrennt. Nun ist der WSV in der Hinrunde zu Gast in der Sportclub Arena und die erste Hälfte ist gespielt. Nach 45 Minuten steht es 1:0 für Verl.

Der WSV hatte gerade in die Partie gefunden, war am Drücker und hatte eine Chance nach der anderen - unter anderem ein toller Lattenknaller von Kramer per Kopf. Aber die alte Weisheit trifft auch heute zu: Machst du sie vorne nicht, bekommst du sie hinten rein. Verls Haeder mit dem 1:0 (37.). WSV-Keeper Wickl war natürlich bedient, seine Vorderleute hatten einfach nicht schnell genug umgeschaltet. So ging es dann in die Kabine, wo es bestimmt ziemlich laut wurde.

