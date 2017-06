Der Eintritt beträgt nur drei Euro für Vollzahler. Kinder und Frauen zahlen keinen Eintritt.

Wuppertal. Das Stadion am Zoo und der Sportplatz des SC Sonnborn trennen nur wenige hundert Meter. So verwundert es nicht, dass der WSV in der Vergangenheit bei schlechten Witterungsverhältnissen immer mal wieder auf das Angebot des Nachbarn zurückgriff, den Kunstrasenplatz des SCS für eigene Trainingseinheiten zu nutzen. Heute Abend (Anstoß 19 Uhr) ist der WSV wieder einmal im Sonnborner Hafen zu Gast, dieses Mal allerdings für ein Freundschaftsspiel gegen den Kreisligisten. Sonnborns neuer Trainer Patrick Stroms hatte das Nachbarschaftsduell mit WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen abgestimmt.

Für den SC Sonnborn ist es wie für den Wuppertaler SV der Testspielauftakt in die neue Saison und demnach die erste Möglichkeit für SCS- und WSV-Fans, ihre Mannschaften inklusive der vielen Neuzugänge zu begutachten. Die Gastgeber hoffen angesichts des sportlich attraktiven Gegners auf eine ansprechende Kulisse und werben für das Duell Kreisliga A gegen Regionalligist mit attraktiven Eintrittspreisen. So zahlen Frauen, Kinder und Jugendliche keinen Eintritt, Männer müssen lediglich drei Euro berappen. Die Vorfreude bei den Sonnbornern, die nach dem Abstieg aus der Bezirksliga einen personellen Umbruch vollzogen haben, ist riesengroß. mkp