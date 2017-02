Wuppertal. Said Harouz hat seinen Vertrag mit dem Wuppertaler SV aufgelöst. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwochabend mit. Es sei der Wunsch von Harouz gewesen, heißt es dort. Der 19-jährige Angreifer hatte nur einen Liga-Kurzeinsatz für den Regionalligisten. Zuvor spielte er in der U 19 bei RW Essen und Fortuna Düsseldorf.

Nächstes Testspiel Sonntag, 5. Februar, 13.00 Uhr, Sportplatz Oberbergische Straße, gegen die SSVg Velbert