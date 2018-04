45 Minuten sind im Stadion Niederrhein gespielt. Gegen RWO hatte der WSV die besseren Möglichkeiten.

Am Ostermontag ist Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV zu Gast bei den Kleeblättern in Oberhausen. 45 Minuten sind gespielt und es steht 0:0. Die Gäste hatten aber die besseren Möglichkeiten. Den Spielverlauf zum Nachlesen in unserem Liveticker: Hier klicken!