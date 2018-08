Die Regionalliga West hat am zweiten Spieltag gleich das große Duell der beiden Westrivalen Rot-Weiss Essen und Wuppertaler SV auf dem Plan. Und an der Hafenstraße ging es in den ersten 45 Minuten erwartungsgemäß heiß her. RWE führt nach der ersten Hälfte mit 4:0.

Vom Spiel berichten wir aktuell: Zum Liveticker hier klicken!