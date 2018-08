Das Derby zwischen RWE und dem Wuppertaler SV ist für die Wuppertaler am Sonntag geraten. Die Mannschaft von Trainer Christian Britscho unterlag an der Hafenstraße mit 1:5. WZ-Mitarbeiter Kevin Posthaus hat mit WSV-Spielern Christopher Kramer und Dennis Malura gesprochen. Weitere Stimmen von Spielern, Trainer und Sportvorstand gibt es als Video-Interviews: HIER KLICKEN!

Kramer: Es standen keine Männer auf dem Platz, es wirkte als hätten wir Schiss in der Hose. Wir haben uns auskontern lassen wie A-Jugendliche, das kann einfach nicht sein. Respekt an die Fans, die trotz dieser Niederlage bis zum Ende durchgesungen haben. Klar haben einige am Zaun nach dem Spiel ihren Unmut geäußert, das ist aber auch Ihr gutes Recht.

Malura: Was soll ich groß zusammenfassen. Wir haben scheisse gespielt und 1:5 verloren. Am meisten tun mir die Fans Leid, die hier mit 2.000 Mann angereist sind und wir einfach überhaupt nichts zu Stande bekommen haben. Essen war in den Zweikämpfen immer galliger. Es ist aber unheimlich schwer, jetzt ein großes Fazit direkt nach dem Spiel zu ziehen. Die Gegentore, so wie sie fallen, dürfen natürlich nie passieren. Ich kriege nach zwei Minuten Gelb, das ist natürlich auch nicht optimal und dann schwieriger, richtig in die Zweikämpfe zu gehen. Zehn Minuten später sieht dann unser nächster Innenverteidiger Gelb. Es lief einfach komplett gegen uns. Aber nochmal: Am meisten tun mir die Fans Leid.