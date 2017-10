Essen. Wie der "Reviersport" berichtet, hat Michael Welling den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen um Auflösung seines Vertrages gebeten. Der geschäftsführende erste Vorsitzende und RWE arbeiten im Hintergrund bereits an einer Lösung. Laut Bericht soll der RWE-Boss seinen Nachfolger, der angeblich bereits gefunden ist, noch bis Ende der laufenden Saison einarbeiten. Um die Auflösung seines Vertrages habe er bereits am 13. September, also gut einen halben Monat vor der Entlassung von Trainer Sven Demandt, gebeten.

Zuletzt hatte der WSV das Derby am 2. Spieltag der aktuell laufenden Saison gegen RWE an der Hafenstraße mit 3:1 für sich entschieden.