Wuppertal. Der Kartenverkauf für das heißt ersehnte Niederrheinpokal-Halbfinalspiel des Wuppertaler SV am 28. März, 19.30 Uhr, im Stadion am Zoo startet: Ab Mittwoch gibt es Karten im freien Verkauf. Vorher haben Dauerkarteninhaber und WSV-Mitglieder die Chance, Karten zu reservieren. Die Einzelheiten im Überblick:

Am heutigen Freitag um 17 Uhr startet der Vorverkauf für Dauerkarteninhaber. Sie können bis einschließlich Samstag, 11. März, ihre Stammplätze gegen Vorlage ihrer Dauerkarte erwerben. Der Erwerb von anderen oder weiteren Plätzen ist in dieser Phase nicht möglich. Inhaber einer Stehplatzdauerkarte können eine Stehplatzkarte erwerben. Der Verkauf findet im Fanshop und auf der Geschäftsstelle statt. Am Sonntag, 11. März, können Dauerkarten-Plätze noch per E-Mail auf der Geschäftsstelle reserviert werden.

Am Montag und Dienstag, 13. und 14. März, findet der exklusive Kartenvorverkauf für alle Mitglieder statt. Dauerkarteninhaber können weiter Karten kaufen, haben ab diesem Zeitpunkt aber keinen direkten Anspruch mehr auf ihren Platz. Der Verkauf findet im Fanshhop und auf der Geschäftsstelle statt. Jedes Mitglied kann in dieser Phase maximal 5 Karten erwerben.

Ab Mittwoch, 15. März, beginnt der reguläre Vorverkauf, ab dann können die Karten auch online unter www.wuppertal-live.de und in den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Rot-Weiss Essen startet den Verkauf am gleichen Tag.

Die Preise im Überblick

Sitzplatz: 20 Euro

Sitzplatz ermäßigt: 15 Euro

Sitzplatz Kinder 7 - 11 Jahre: 10 Euro

Stehplatz: 10 Euro

Stehplatz ermäßigt: 7 Euro

Stehplatz Kinder 7 - 11 Jahre: 4 Euro

Aufschlag an der Tageskasse: 2 Euro