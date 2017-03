Wuppertal. Am Montagabend, 20. März, um 19 Uhr findet die Jahreshauptversammlung von Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV statt. In der Hako Arena soll dann den Mitgliedern nicht nur die Finanzplanung im abgelaufenen Jahr und in der Zukunft vorgestellt werden, sondern auch das Konzept für ein Jugendleistungszentrum im Stadion Zoo. Zudem gibt es Wahlen zum Verwaltungsrat.

Wir tickern Live von der Jahreshauptversammlung.