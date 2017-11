Um zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale des Niederrheinpokals einziehen zu können, muss der Wuppertaler SV gegen den Oberligisten in Dinslaken gewinnen.

Dinslaken. Auf einem mehr als schlechten Untergrund schlägt sich der WSV heute in Dinslaken so durch. Der ganz große Pokalfight ist es noch nicht, aber der Wuppertaler Sportverein e.V. hat die besseren Torchancen und geht die unangehme Aufgabe beim TV Jahn hochkonzentriert an. Mit einem 0:0 geht es in die Pause.

Den Spielverlauf zum Nachlesen gibt es im Liveticker => Hier klicken!