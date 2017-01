Wuppertaler SV Im dritten Testspiel spielt der WSV unentschieden gegen Lotte

Wuppertal. Im dritten Testspiel binnen sechs Tagen hat Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV gegen einen guten Gegner erneut ein respektables Ergebnis erzielt. Von Drittligist SF Lotte trennte sich der WSV am frühen Donnerstagnachmittag in der Tönnies-Arena in Wiedenbrück mit 1:1 (1:0).

Lotte hatte am Vortag an gleicher Stelle noch WSV-Liga-Rivale SC Verl mit 5:0 besiegt und die Mannschaft deutlich geändert. In der ersten Halbzeit hatte der mit hervorragendem Pressing spielende WSV die Partie voll im Griff und ging durch Ercan Aydogmus nach guter Balleroberung von Enzo Wirtz verdient mit 1:0 in Führung (31.). Nach der Pause hatten Gaetano Manno (Lattenschuss) und Silvio Pagano sogar die Chance, das Ergebnis höher zu schrauben, doch nach einigen Einwechslungen machte Lotte nun mehr Druck und die in der ersten Halbzeit noch so sattelfest wirkende WSV-Defensive ließ sich stressen.

Nach einer Ecke fiel dann der Ausgleich, als Luka Tankulic am Elfmeterpunkt zum Schuss kam. Kurzzeitig war Lotte der Führung sogar näher, doch in den letzten Minuten stabilisierte sich der WSV wieder und hatte durch einen schönen Schuss von Kai Schwertfeger und Tristan Wirtz (frei vor dem Tor) gute Chamcen auf den Siegtreffer. Beide mal parierte Lottes Schlussmann David Buchmann stark. Kurz vor Schluss gelang Enes Topal ein aus Sicht des WSV noch ein reguläres Tor, das aber nicht anerkannt wurde. gh