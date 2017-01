Wuppertal. Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat am Dienstag in Duisburg ein Testspiel gegen den 1.FC Saarbrücken mit 2:0 gewonnen. Der spielstarke Tabellen-Vierte der Regionalliga Südwest, der vom Kölner Dirk Lottner trainiert wird, absolviert gerade ein Kurztrainingslager in der Sportschule Wedau, wo sich beide Teams auf Kunstrasen gegenüberstanden.

Der WSV begann gleich mit sehr aggressivem Pressing und wurde schon nach einer Minute belohnt. Nach Balleroberung auf der rechten Seite flankte Silvio Pagano nach innen, wo Enzo Wirtz aus kurzer DIstanz einköpfte. Ercan Aydgmus vergab die Chnce auf das 2:0, ehe Saarbrücken besser ins Spiel kam und sich gegen Ende der ersten Hälfte auch erste Chancen erarbeitete.

Bei der besten scheiterte Markus Menzler aus kurzer Distanz am toll reagierenden Sebastian Wickl. Nach der Pause begann der WSV wieder deutlich besser als der Gegner und kam schon nach 58 MInuten zum2:0. Wieder war es der starke Enzo Wirtz, der nach einem Pressschlag aus 16 Metern einschoss.

In den letzten 20 Minuten kam ein neuer Stürmer zum Einsatz, der noch am Abend zum Schluss des Transferfensters als Zugang gemeldet werden könnte. Der 24 Jahre alte Holländer Yordi Teijsse spielte zuletzt beim schottischen Erstligisten FC Dundee und trainiert bereits seit einigen Tagen mit. Er beeindruckte durch seine körperliche Präsenz. Nicht dabei waren Kapitän Gaetano Manno und Zugang Andreas Ivan, die beide eine Oberschenkelzerrung auskurieren.