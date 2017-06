Wuppertal. Am Samstag, 8. Juli (Anstoß 16 Uhr) erwartet der Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu einem Testspiel im Stadion am Zoo. Der Vorverkauf ist angelaufen, aber es bedarf noch einiger Klimmzüge, damit der Höhepunkt in der Saisonvorbereitung des WSV tatsächlich stattfinden kann. Der Grund ist die Sanierung der Fassade der Stadiontribüne. Die Arbeiten haben Mitte Mai begonnen und sollten nach sechs Wochen abgeschlossen. In dieser Zeitangabe ist jedoch offensichtlich nicht der einwöchige Aufbau und einwöchige Abbau eingerechnet.

Da die Flucht- und Rettungswege bis zum Abbau des Gerüste beeinträchtigt sind, stellt sich die Sicherheitsfrage. Nicht erst seit der Räumung des Hochhauses an der Heinrich-Böll-Straße hat der vorbeugende Brandschutz in Wuppertal einen hohen Stellenwert. Daher gab es am Montag einen Ortstermin mit Vertretern der Stadt, der Feuerwehr und der Polizei, bei dem die Sicherheitsbedenken gegen die Austragung der Partie ausgeräumt werden konnten. Allerdings wird der mittlere Aufgang gesperrt bleiben, sollten die Arbeiten nicht vollständig abgeschlossen sein.

„Wir haben uns darauf verständigt, dass das Spiel auch dann stattfinden kann, wenn das Gerüst noch nicht komplett abgebaut sein sollte“, sagt Norbert Knutzen. Leiter des Sport- und Bäderamtes. „Die Stadt will das Spiel möglich machen, aber die Voraussetzungen müssen gegeben sein, weil es um Flucht- und Rettungswege geht“, ergänzt Knutzen.

Der WSV hatte die Partie als letzte in ihren Terminkalender aufgenommen und war da bei davon ausgegangen, dass die Sanierung der Fassade rechtzeitig fertig würden. Ohne eine garantierte Auflaufprämie kommen Bundesligisten in der Regel nicht. WSV-Vorstand Lothar Stücker ist auch in diesem Punkt zuversichtlich. Er rechnet damit, dass mehr als die erforderlichen 4000 Zuschauer kommen. Nicht nur für die Wuppertaler sondern auch die Gladbacher Fans ist es die erste Gelegenheit , ihre neue Mannschaft zu sehen.