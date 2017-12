Wuppertal. Der Schnee macht am Wochenende nicht nur Fußball für die Spieler des Wuppertaler SV unmöglich. Eigentlich sollten sich einige von Ihnen am Samstag im Fanshop in der Rathaus-Galerie ein Stelldichein geben. Doch auch diesen Einsatz hat der WSV gestern witterungsbedingt abgesagt. Training ist am Wochenende ebenfalls nicht. Die vorgezogene Winterpause wird immer wahrscheinlicher. Dass am kommenden Samstag im Stadion gegen Wattenscheid gespielt werden kann, ist zum jetzigen Stand kaum zu erwarten.