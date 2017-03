Wuppertal. Am Samstag empfängt der Wuppertaler SV im Stadion am Zoo die U23 des 1. FC Köln. In diesem Spiel gilt es für den WSV, drei wichtige Punkte zu holen und sich so zumindest von den bislang punktgleichen Kölnern abzusetzen und den Anschluss Rot-Weiß Essen nicht zu verlieren. Der Derby-Rivale des WSV ist am Samstag beim Tabellenletzten TSG Sprockhövel zu Gast.

Die komplette Pressekonferenz zum Spiel gibt es hier als Video zum Anschauen.