Wuppertal. Dienstagabend ist es soweit. Im Halbfinale des Niederrheinpokals trifft der WSV auf Rot-Weiß Essen. Knapp 10.000 Karten wurden bislang für den Derby-Kracher verkauft. In der Pressekonferenz bestätigte WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen den Derby-Charakter des Spiels. "Ich bin Wuppertaler und weiß um die Rivalität. Ich aber auch professionell genug, um das auszublenden und die Spieler so vorzubereiten, dass sie sachlich und konzentriert an die Sache rangehen." Schließlich wolle man das Finale erreichen.

Hier gibt es das Video der Pressekonferenz noch einmal in voller Länge zu sehen.