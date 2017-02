Wuppertal. Am Samstag hat der WSV den SV Rödinghausen im Stadion am Zoo empfangen. Wuppertal konnte das Spiel mit 4:1 gewinnen und auf den 4. Tabellenplatz vorrücken. Die Pressekonferenz zum Spiel könnt ihr hier in kompletter Länge sehen.

