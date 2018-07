Wuppertal. Zwei Highlightspiele im Stadion am Zoo hatte WSV-Sportvorstand Manuel Bölstler für die Sommervorbereitung des Wuppertaler SV angekündigt - und damit nicht zu viel versprochen: Zur Saisoneröffnung am Geburtstag des WSV war Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln zu Gast im Stadion am Zoo. Das letzte Spiel der Saisonvorbereitung bestritt der WSV gegen Bundesligist Bayer Leverkusen.

Alle Ergebnisse der WSV-Vorbereitung auf einen Blick

Der komplette WSV-Vorbereitungplan

17.06.2018: Trainingsauftakt, Freudenberg, 11:00 Uhr => Unser Bericht vom Trainingsauftakt mit Video

23.06.2018: Testspiel, VfB Schwelm (Bezirksliga) => Ergebnis: Schwelm - WSV: 0:8

29.06. - 01.07.2018: Trainingslager, Ort: Nieheim => Interviews aus Nieheim

29.06.2018: Testspiel, SV Bredenborn (Kreisliga B) => Ergebnis: Bredenborn - WSV: 0:18

04.07.2018: Testspiel, FSV Gevelsberg (Bezirksliga) => Ergebnis: Gevelsberg - WSV 0:11

08.07.2018: Testspiel, 1. FC Köln (2. Bundesliga) => Ergebnis: WSV - Köln 2:2

11.07.2018: Benefizspiel, FSV Vohwinkel (Landesliga) => Ergebnis: Vohwinkel - WSV 0:5

14.07.2018: Testspiel, VfB Hilden (Oberliga Niederrhein) => Ergebnis: WSV - Hilden 2:0

21.07.2018: Testspiel, TSV Steinbach (Regionalliga Südwest) => Ergebnis: WSV - Steinbach 2:1

24.07.2018: Testspiel, Bayer Leverkusen (Bundesliga) => Ergebnis: WSV - Bayer 0:2



Das neue Trikot des Wuppertaler SV ist bereits vorgestellt - mehr dazu im Netz: Hier klicken!