Die aus der A-Jugend des Wuppertaler SV hochgezogenen Yusa Alabas und Tom Meuer wollen vor allem lernen.

Sie sind die Abteilung „Jugend forscht“ beim WSV, und es könnte nach den ersten Trainings- und Testspieleindrücken ruhig auch „Jugend forsch“ heißen: Mit Yusa-Semih Alabas und Tom Meurer hat der Regionalligist auch in dieser Saison zwei Spieler aus der eigenen A-Jugend hochgezogen, sozusagen als Zugänge Nummer neun und zehn. Auch wenn der Verein im Hinblick auf das Konzept 2020 und den bis dahin angepeilten Drittliga-Aufstieg bemüht ist, immer wieder Qualität von außen zu ergänzen, soll damit gleichzeitig dokumentiert werden, dass man weiter auch von der eigenen Jugendarbeit profitieren will. Bei Marco Cirillo hatte das in der vergangenen Saison hervorragend geklappt, und mit Torwart Joshua Mroß und Rückkehrer Len Heinson spielten noch zwei weitere Akteure im Kader einst schon in der WSV-Jugend.

Tom Meurer (obere Reihe, dritter von links) und Yusa Alabas (untere Reihe, zweiter von links) sind von der U19 ins Regionalligateam des WSV aufgerückt.

„Man fühlt sich schon dazugehörig“, sagt Yusa Alabas, der in der vergangenen Saison als A-Jugendlicher bereits zwei Regionalliga-Einsätze hatte und sich jetzt im Regionalliga-Kader von den Kollegen toll aufgenommen sieht. Der Sprung in den Seniorenfußball, bei dem es viel schneller und robuster zugehe, wird für ihn und Meurer dadurch abgemildert, dass sie ihre Trainer Christian Britscho und Pascal Bieler schon aus der A-Jugend kennen – und umgekehrt. „Es ist sicher ein Vorteil, dass wir auch das System, das sie spielen, schon kennen“, findet Meurer, der anders als der Wuppertaler Junge Alabas (kam über Sonnborn und Bayer 2014 zum WSV) erst seit Winter das WSV-Trikot trägt.

Da war er aus Gladbach gekommen, wo der Korschenbroicher die gesamte Jugend über gespielt hat. „Im ersten A-Jugend-Jahr hatte ich aber eine längere Verletzungspause und kam auch im zweiten Jahr nicht so richtig ans Spielen. Deshalb habe ich mich mit meinem Berater zusammengesetzt und für einen Wechsel zum WSV entschieden“, so Meurer, der es insgesamt auf acht Einsätze in der A-Jugend-Bundesliga brachte, aber nach neun Jahren Borussia mal einen neuen Impuls gesucht habe. „Dass ich hier jetzt auch gleich einen Seniorenvertrag bekommen habe, ist das i-Tüpfelchen und zeigt mir, wie richtig die Entscheidung war“, ergänzt der 1,88 Meter große Innenverteidiger.

