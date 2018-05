Der Wuppertaler SV kann dem KFC Uerdingen die Meisterschaft nicht verpatzen und unterliegt 0:4 in der Grotenburg.

Der Wuppertaler SV kann den KFC Uerdingen auf dem Weg zur möglichen Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga West nicht aufhalten. Vor mehr als 6000 Zuschauern in der Krefelder Grotenburg unterlagen die Wuppertaler dem seit Wochen souverän auftretenden Tabellenführer am Samstag trotz unbestrittener Bemühungen verdient, wenn auch zu hoch mit 0:4 (0:1). Mit einem Sieg am kommenden Sonntag in Wiedenbrück könnte der KFC Platz eins klarmachen, während dem WSV noch einmal eine englische Woche bevorsteht. Vorerst fielen die Rot-Blauen in der Tabelle auf Rang sieben zurück.

Christian Britscho hatte sich für die spielstarke Variante entschieden, im Mittelfeld Sascha Schünemann, Marco Cirillo und Dennis Dowidat aufgeboten. Dafür rückte Gino Windmüller zurück in die Innenverteidigung. In der Viererkette nahm Kevin Pytlik die Linksverteidigerposition für den angeschlagenen Niklas Heidemann ein. Auch Kapitän Gaetano Manno war verletzt nicht dabei.

Zunächst aber ließen die Uerdinger dem WSV kaum Luft zum Atmen, machten vor allem im Mittelfeld unheimlich Druck auf die ballführenden Spieler und gingen dann sofort zum Gegenangriff über. Gino Windmüller hatte mit dem schnellen Ex-Düsseldorf- und HSV-Profi Maximilian Beister seine liebe Not, war aber bei den Ecken, die der KFC sich herausarbeitete, ein Fels in der Brandung.

Nur langsam konnte sich der WSV etwas befreien. Auffällig, dass mit Cirillo ausgerechnet der jüngste Spieler im Mittelfeld noch der durchsetzungsstärkste war. Vorne stieg Christopher Kramer mehrfach mit vollem Körpereinsatz gegen Gegenspieler Mario Erb ein, der nach 39 Minuten ausgewechselt werden musste. Zu diesem Zeitpunkt stand es verdientermaßen bereits 1:0 für die Gastgaber. Ein Ballverlust von Enzo Wirtz im Mittelfeld wirkte sich verhängnisvoll aus, weil auch Verteidiger Kevin Pytlik mit nach vorne geeilt war und die linke WSV-Defensivseite beim folgenden Uerdinger Gegenangriff völlig offen war. So hatte Lucas Musculus freie Bahn, spielte in die Mitte auf Beister, der aus fünf Metern nur noch einschieben musste (21.).

Beister hatte noch eine sehr gute Chance, ansonsten konnte der WSV die Partie anschließend zumindest etwas offener gestalten, ohne aber das Tor von Uerdingens Keeper Rene Vollath ernsthaft in Gefahr bringen. Der musste nur in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eingreifen, als Sascha Schünemann aus 25 Metern stramm abzog, allerdings genau in Vollaths Arme. Trotzdem war zur Halbzeit noch alles offen. Ein Remis würde ja schon reichen, um Uerdingen in die Meisterschaftssuppe zu spucken. Die Frage war allerdings, wie lange die Kraft reichen würde.