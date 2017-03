In einem tollen Spiel unterlag der WSV im Halbfinale des Niederrheinpokals im gut gefüllten Stadion mit 2:3 (0:0).

Wuppertal. Der WSV kommt an Essen im Pokal einfach nicht vorbei. In einem tollen Kampfspiel unterlag der WSV am Dienstagabend im Halbfinale des Niederrheinpokals im mit 13 000 Zuschauern so gut wie seit Jahren nicht mehr gefüllten Stadion am Zoo mit 2:3 (0:0) und musste sich vom großen Traum Finale verabschieden. Innerhalb von acht Minuten in der zweiten Hälfte kassierte der WSV durch schwere Nachlässigkeiten in der Abwehr drei Gegentore und brachte sich so nach einer ansonsten gute Leistung um den Lohn.

Dass hier, anders als im letztjährigen Finale, das Essen klar mit 3:0 gewonnen hatte, zwei Mannschaften auf Augenhöhe auf dem Platz standen, wurde von Beginn an deutlich. In gleicher Aufstellung wie vor zehn Tagen beim 1:0 gegen Dortmund erarbeitet sich der WSV ein leichtes Übergewicht. Die ganz großen Chancen konnte sich der WSV allerdings nicht herausarbeiten, was einerseits an der ebenso leidenschaftlichen Essener Defensivarbeit lag, aber auch daran, dass oft der zweite Pass zu ungenau kam, oder man sich festlief.

Umfrage Niederrheinpokal: WSV verliert im Halbfinale 2:3 gegen RWE - Bewerten Sie die Spieler! Abstimmen

Kurz vor der Pause noch einmal Hochstimmung auf den gut gefüllten WSV-Ränge. Mit einem feinnen langen Ball fand Silvio Pagano seinen Freund Gatano Manno im Strafraum. Der wollte das Leder volley nehmen, traf es aber nicht richtig. Die Erkenntnis setzte sich durch, dass es ein langer Pokalabend werden konnte, denn mit offenem Visier spielten beide Teams noch nicht.

Das änderte sich nach der Pause, als Niklas Heidemann nach schöner Vorarbeit des starken Daniel Grebe das umjubelte 1:0 für den WSV erzielte (55.). Unfassbar allerdings, wie sich der WSV nur fünf Minuten am eigenen Strafraum ausspielen ließ. Zentral aus zwölf Metern war Benjamin Baier anschließend so frei, das er in aller RuheMaß nehmen konnte, bevor er den Ball zum Ausgleich ins Netz jagt. Fast ebenso unbedrängt konnten innerhalb der nächsten acht Minuten auch Timo Brauer und erneut und erneut Baier nach WSV-Abwehrfehlern den Gast mit 3:1 in Front bringen.

Noch gab sich der WSV nicht geschlagen. Nach schöner Vorarbeit von Kevin Hagemann, der nun seinen Wert zeigen konnte, drückte Abwehrchef Peter Schmetz das Leder zum Anschlusstreffer über die Linie (77.).

WSV

Rot-Weiss Essen

Statistik Pytklik, Dusschke, Schmetz, Heidemann – Holldack, Grebe, Pagano (48. Ivan), Bodenröder (65. Hagemann), Manno - Teijsse Heller –Malura, Zeiger, Windmüller, Cokkosan – Lucas (80.Meier), Brauer, Baier – Ngankam (44. Becker), Platzek, Bednarski (89. Weber). Schiedsrichter: Dr. Martin Thomsen Tore 1:0 Heidemann (55.), 1:1 Baier (60.), 1:2 Brauer (63.), 1:3 Brauer (68.), 2:3 Schmetz (77.) Gelbe Karte Pagano (10.), Holldack (21.), Pytklik (45.) - Platzek Zuschauer 13.003 2. Halbfinale Rot-Weiß Oberhausen – MSV Duisburg, 2. Mai, 19.30 Uhr Finale 25. Mai, Ort noch offen Nächstes WSV-Spiel WSV – 1. FC Köln, Samstag, 1. April, 14 Uhr, Stadion Zoo

Ehrlicherweise war Essen danach aber mindestens so nah am vierten Tor, wie der WSV am Ausgleich. Der fiel nicht mehr, auch wenn Schiri Thomas vier Minuten nachspielen ließ.