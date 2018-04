Die beiden Fußball-Regionalligisten WSV und SC Verl trennen sich am Mittwochabend in der Sportclub Arena mit einem am Ende gerechten 1:1.

Auch in der dritten englischen Wochen hintereinander zeigt der Akku von Fußballregionalligist Wuppertaler SV noch eine beachtliche Füllmenge. Nach einem mutigen Auftritt gewannen die Schützlinge von Trainer Christian Britscho am Mittwochabend beim 1:1 (1:0) beim Tabellen-Neunten SC Verl verdient einen Punkt, bleiben Sechster und erwarten zum Abschluss der westfälischen Woche am Samstag (14 Uhr) den Fünften SC Wiedenbrück. Dabei waren die Vorzeichen vor der Partie in Verl nicht gerade gut.

WSV musste auf Heidemann und Pagano verzichten

Der zuletzt so starke Linksverteidiger Niklas Heidemann musste mit Nagelbettentzündung passen, Rechtsverteidiger Silvio Pagano fehlte ohnehin schon wegen der fünften Gelben Karte. Britscho musste also gleich auf mehreren Positionen umstellen, zog Kevin Pytlik aus der Innenverteidigung auf die linke Seite, brachte dafür Michael Blum und stellte Enzo Wirtz zunächst mal rechts hinten auf. Im Mittelfeld erhielte Daniel Grebe seinen ersten Startelfeinsatz seit längerem, dafür erhielt der zuletzt leicht überspielt wirkende junge Marco Cirillo zunächst ein Pause.

An der offensiven Grundausrichtiung des WSV änderte das alles freilich nichts. Die Mannschaft legte los wie die Feuerwehr, hatte gleich drei dicke Chancen hintereinander. Die beste, als Christopher Kramer den Ball nach feinem Pass von Sascha Schünemann aus guter Position nicht an Torwart Robin Brüseke vorbeibrachte. Vor rund 100 mitgereisten Zuschauern aus Wuppertal wäre eine Führung aufgrund des Chancenplus’ für den WSV durchaus verdient gewesen, auch wenn Verl im Verlauf der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz hatte. Sobald beim WSV die Post ab nach vorne abging, wurde es gefährlich. Nach 40 Minuten verpasste Schünemann mit einem Schuss nur knapp. Von Müdigkeit noch keine Spur. Kevin Pytlik etwa verlor bis dahin keinen einzigen Zweikampf, setzte sogar Akzente nach vorne und unterstützte da Außenstürmer Semir Saric.

Angriff über Grebe, Wirtz und Saric leitet das 1:0 für den WSV ein

Trotzdem sah es bereits so aus, als würde es mit einem 0:0 in die Pause gehen. Doch ein schneller Angriff über Grebe, Wirtz und Saric führte kurz vor dem Wechsel doch noch zur verdienten WSV-Führung. Topal musste nur noch einschieben. Es war bereits vierte Tor des erst im Winter aus Oberhausen zurückgekommenen Stürmers.

Leider zeigte sich gleich nach der Pause die aktuelle Schwäche bei Standards des Gegners, die zuletzt gegen Dortmund bereits zu zwei Gegentoren geführt hatte. Bei einem Freistoß von halblinks aus 20 Metern rechnete wohl alles mit einem Schuss von Viktor Maier. Doch der flankte und Julian Stöckner köpfte ein.