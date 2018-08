Einige nachvollziehbare Veränderungen hatte WSV-Trainer Christian Britscho in der Starformation vorgenommen. So musste Kapitän Gaetano Manno auf der Bank Platz nehmen, Dennis Malura rückte auf die rechte Abwehrseite. Schnell war erkennbar, dass seine Mannschaft aggressiv und konzentriert in die Zweikämpfe ging. Der WSV erarbeitete sich Vorteile und war dem Führungstreffer mehrfach sehr nahe. Zweimal fehlten bei Abschlüssen von Christopher Kramer nach Vorarbeit von Jonas Erwig-Drübbel und einer Flanke von Daniel Grebe nur wenige Zentimeter zur 1:0-Führung, die dem Spiel des WSV noch mehr Sicherheit gegeben hätte. Doch der Ball rollte entweder am langen Posten vorbei oder senkte sich bei einem Kopfball auf die Querlatte.

Der WSV wirkte auf dem gepflegten Rasen der Verler Sportclub Arena ballsicherer als zuletzt gegen Lippstadt und machte mehr Druck nach vorne. In diesem Punkt waren die Gastgeber aber vor der Pause noch einen Tick besser und konsequenter. Wenn sie im Mittelfeld den Ball eroberten, schalteten sie mit mehreren Spielern gleich zwei Gänge hoch – und dann ging es in einigen Szenen zu schnell für die aufgerückte WSV-Defensive. Nach einer halben Stunde traf Matthias Haeder aus knapp 20 Metern nur den Außenpfosten – es war nicht der erste Warnschuss. Wenig später kamen die Gastgeber über rechts durch. Haeder (36.) wurde freigespielt und ließ Sebastian Wickl mit einem Lupfer keine Chance.

Dieser Angriff mündet im 1:0. Verls Haeder vollstreckt gegen den allein gelassenen Wickl.

Zur Pause brachte Britscho mit Kevin Hagemann für Dennis Malura seinen ersten Joker, Erwig-Drüppel wechselte auf die rechte Angriffsseite. Doch nach dem Seitenwechwsel übernahmen die Gastgeber die Initiative, drängten den WSV phasenweise in die eigene Hälfte zurück. Der WSV hielt dagegen, wehrte sich und konnte sich wieder befreien. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Wuppertaler längst den Ausgleichstreffer verdient. Es war die Phase, in der einige spielerische Impulse dem WSV im offensiven Mittelfeld gut getan hätten. Britscho reagierte mit dem zweiten Wechsel, brachte Marco Cirillo für Daniel Grebe, der sich nach seiner Verletzungspause ausgepowert hatte.

Obwohl Kevin Hagemann nun über links wirbelte, blieben klare Torchancen für den WSV aus. Britscho zog mit Enes Topal für Kamil Bednarski seine letzte Karte. Topal kam nun über rechts, Erwig-Drüppel wechselte auf links. Das Wechselspiel zahlte sich aus. Nur wenige Minuten später verwertete Christopher Kramer (71.) eine präzise Flanke von Erwig-Drüppel per Kopf zum 1:1.

Schrecksekunde für den WSV, als Silvio Pagano mit einem verunglückten Rückpass den Verler Patrick Kurzen auf die Reise schickte, doch mit einer riskanten Grätsche zum Ball rettete Tjorben Uphoff im eigenen Strafraum.

Gelbe Karten SC Verl: Brüseke – Mikic, Schallenberg, Kurzen, Langemann (73. Liehr), Stöckner, Müller (46. Schröder), Sewing, Sansar, Haeder (67. Stojanovic), Hammel. Wickl – Malura (46. Hagemann), Windmüller, Uphoff, Langer – Grebe (65. Cirillo), Schünemann – Pagano, Bednarski (67. Topal), Erwig-Drüppel, Kramer. 1:0 Haeder (36.); 1:1 Kramer (71.) Sansar, Müller/Grebe, Erwig-Drüppel, Bednarski

Der Punktgewinn in Verl ist aus verschiedenen Gründen ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die Tabelle verdeutlicht, dass der WSV noch immer den eigenen Ansprüchen hinterher läuft. Der Wille, dies so schnell wie möglich zu ändern, war in Verl bei allen Spielern zu erkennen. Daher hat der WSV einen Punkt in Verl gewonnen und keine zwei Punkte verloren.

