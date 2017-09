Das 1:1 am elften Spieltag der Regionalliga West zwischen Wuppertal und Oberhausen ist hochverdient.

Wuppertal. Am elften Spieltag der Regionalliga West hat der Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Oberhausen unentschieden gespielt. Der WSV begann druckvoll, konnte in den ersten Minuten des Spiels gleich drei Ecken herausholen. Immer wieder kombinierten sich auf der rechten Seite Manno und Wirtz sowie auf der linken Seite Heidemann und Leikauf nach vorne. Wirklich gefährlich wurde Rot-Blau in Halbzeit eins im Strafraum von RWO aber nicht.

Dann aber in der zweiten Hälfte traf RWO erst zum 1:0 per Foulelfmeter (54.). Der WSV brauchte dann keine zehn Minuten für den Ausgleich durch Kramer.

Der ehemalige RWOer Raphael Steinmetz, seit Sommer in Diensten von Rot-Blau, war übrigens nicht im Kader. Auch der ehemalige WSVer Enes Topal, im Sommer zu RWO gewechselt, stand nicht im Kader der Kleeblätter. Dafür Noah Gulden, Rechtsverteidiger aus der U19. Für die Verletzten Hagemann und Pagano waren Enzo Wirtz und Davide Leikauf in die Startaufstellung beim WSV gerückt.