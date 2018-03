Verdient hat Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV sein erstes Pflichtspiel im laufenden Jahr gewonnen. Mit 1:0 (0:0) setzte sich der WSV beim SV Rödinghausen mit einem Tor von Gino Windmüller nach Ecke von Daniel Grebe (73.) durch. "Aufgrund der Anzahl der Torchancen ist unser Sieg nicht unverdient. Mit dem Ausgang bin ich sehr zufrieden", sagte Christian Britscho in der Pressekonferenz nach seiner ersten Meisterschaftspartie als Trainer der ersten Mannschaft des WSV.

Einziger Wehrmutstropfen: Abwehrchef Peter Schmetz musste bereits nach einer knappen Viertelstunde ausgewechselt werden - mit Verdacht auf Mittelfußbruch. Für ihn wurde Winterzugang Michael Blum eingewechselt. Als einziger Spieler, der im Winter nach Wuppertal gekommen war, von Beginn an auflaufen durfte Innenverteidiger Tjorben Uphoff, der mit Silvio Pagano, Niklas Heidemann und - nach der Auswechslung von Schmetz - Blum die Viererkette beim WSV stellte.

WSV in Halbzeit zwei mit starker Schlussphase

Zunächst hatten beide Teams große Mühe, ins Spiel zu finden. Torchancen sahen die 985 Zuschauer im Häcker-Wiehenstadion erst kurz vor der Pause. Da scheiterte erst WSV-Kapitän Gaetano Manno an Keeper Niclas Heimann (41.). Nach der folgenden Ecke prallte der Kopfball von Stürmer Christopher Kramer schließlich an der Latte ab.

Christian Britscho hatte ein 4-2-3-1 spielen lassen und im Tor Joshua Mroß das Vertrauen geschenkt. In die zweite Hälfte war der WSV druckvoll gestartet, agierte aber übermotiviert. So verunglückte Blum in der 58. Minute ein Pass auf Höhe des eigenen Strafraums. Der Fehler des Innenverteifgers blieb aber ungestraft: Rödinghausens Steffens verzieht schließlich aus spitzem Winkel.

Mit Kelvin Lunga wechselten die Gastgeber schließlich eine frische Offensivkraft (60.) ein. Auch der WSV verstärkte seine Bemühungen in Sachen Torabschluss. Für Dennis Dowidat kam Enes Topal (66.). Und tatsächlich folgten diesen Wechseln Tochancen auf beiden Seiten: Zunächst scheitert Kramer an Torhüter Heimann und kann später einen Fehler von ihm nicht nutzen, dann fängt Joshua Mroß eine scharfe Flanke von Lunga auf den kurz zuvor eingewechselten Langemann ab.

Rödinghausen und WSV liefern sich harten Kampf um die Punkte

Schließlich war es ein Standard, der den WSV in Front brachte: Ein Eckball von Daniel Grebe findet den langen Gino Windmüller, der per Kopf zum 1:0 einnickt (73.). Von der Führung ihrer Gäste scheinbar unbeeindruckt, drängte Rödinghausen auf den Ausgleich, scheiterte aber ein ums andere Mal am glänzend aufgelegten Joshua Mroß. In der 83. Minute verzog Langemann aus aussichtsreicher Position. Gelb holte sich kurz vor Schluss noch Michael Blum nach taktischem Foul ab. Kurz zuvor hatte Semit Saric Enzo Wirtz ersetzt. In der Nachspielzeit hätte Kramer nach Flanke von Topal noch das 2:0 erzielen können, bekam den Ball aber nicht schnell genug unter Kontrolle.