In der zweiten Runde des Niederrheinpokals spielt der WSV gegen den SC Oberhausen und ist die überlegenere Mannschaft.

Oberhausen. Ein wahres Torfestival hat Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Mittwochabend in der zweiten Runde des Niederrheinpokals abgebrannt. Mit 8:0 Toren gewann Rot-Blau gegen den Bezirksligisten SC Oberhausen.

Steinmetz war es, der den Torreigen in der 20. Minute eröffnete, nachdem im Manno ihm den Ball per Kopf weitergeleitet hatte und der freistehende WSV-Stürmer in aller Seelenruhe einnetzen konnte. Nur vier Minuten später traf Marco Cirillo nach einer Ecke von André Mandt zum 2:0. Mandt war es dann, der in der 33. einen Querpass von Silvio Pagano zur 3:0-Führung nutzen konnte. Für das 4:0 sorgte Manno kurz vor dem Halbzeitpfiff nach Querpass von Cirillo.

Umfrage Der WSV gewinnt gegen den SC Oberhausen - bewerten Sie die Spieler! Abstimmen

Nach Wiederanpfiff dauerte es keine zehn Minuten, da stand es auch schon 6:0 für den WSV durch Tore von Manno und Steinmetz. Danach durfte der junge Marco Cirillo seinen zweiten Treffer markieren, bevor dann Davide Leikauf zum 8:0-Endstand einnetzte.

Am Donnerstag um 10.30 Uhr sprechen wir mit WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen über das Spiel gegen Oberhausen und streamen die Pressekonferenz live auf der Facebookseite WZ Wuppertal.