Zum Rückrundenauftakt der Regionalliga West ist der Wuppertaler SV zu Gast beim Bonner SC und gewinnt 4:1.

Bonn. Mit einem 4:1 (0:1)-Sieg beim Bonner SC ist Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Sonntag erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Die Wuppertaler schafften damit den möglichen Sprung auf Platz drei, distanzierten die Bonner, die knapp über der Abstiegszone stehen auf jetzt neun Punkte und machten Werbung für das Derby gegen Rot-Weiss Essen, das in zwei Wochen im Stadion am Zoo steigt.

Beeindruckend war vor allem mit welcher Entschlossenheit die Wuppertaler das Spiel drehten, nachdem sie in der ersten Halbzeit einem frühen 0:1-Rückstand trotz eines anschließenden Chancenplus’ noch vergeblich hinterhergelaufen waren. Der war entstanden als Dennis Dowidat einen Bonner 25 Meter vor dem Tor foulte und Vonjo Jesic den fälligen Freistoß in die Maschen donnerte (22.).

Dem WSV musste man bescheinigen, dass er aus dem kleinen Kader, der ihm aktuell zur Verfügung steht, viel machte. Zwei Einwechselspieler hatten einen entscheidenden Anteil an der Wende nach der Pause. Da war zunächst Kevin Pytlik für Silvio Pagano, der nach langer Verletzungspause wieder seinen ersten Einsatz hatte, ins Spiel gekommen. Nach 55 Minuten brachte Trainer Stefan Vollmerhausen dann Raphael Steinmetz, der bisher wenig überzeugt hatte, aber schon beim 1:1 im Hinspiel als Einwechselspieler seine große Abschlussqualität bewiesen hatte.

Erst schlug allerdings Abwehrspieler Tristan Duschke zu, der mit nach vorne gestürmt war und nach einem Pfostenschuss des starken Gaetano Manno den Abpraller aus kurzer Distanz verwertete. Das war 20 Minuten vor Schluss und nur fünf Minuten später hatte Steinmetz seinen großen Auftritt. Mit einem trockenen Schuss vom Strafraumrand ins linke untere Eck erzielte er die Führung. Zuvor hatte er einen Gegenspieler gekonnt ausgetanzt. Zum 3:1 von Kevin Pytlik, das wieder fünf Minuten später fiel, gab Steinmetz dann die Vorlage. Der WSV-Rechtsverteidiger vollstreckte gekonnt aus spitzem Winkel. Das Sahnehäubchen aus Sicht der Wuppertaler setzte dann Torjäger Christopher Kramer auf den gelungenen WSV-Nachmittag. Unter dem Jubel von rund 300 mitgereisten Anhängern hämmerte er den Ball kurz vor Schluss aus 20 Metern rechts oben in den Winkel. Es war schon sein elfter Saisontreffer. Doch das Sonderlob hatten sich an diesem Tag andere verdient.

