Wuppertal. Aus persönlichen Gründen hat Flügelspieler Davide Leikauf den WSV um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Das gab der Verein am Samstag auf seiner Homepage bekannt.

"Ich hatte eine wunderbare Zeit beim WSV und immer viel Freude für diesen Verein zu spielen. Ich verdanke ihm sehr viel. Daher ist es mir wirklich nicht leicht gefallen auf die Verantwortlichen zuzugehen und um Auflösung meines Vertrages zu bitten. Die Trainingszeiten, sowie der hohe Aufwand an den Wochenenden, lassen sich für mich in meiner Situation als frischgebackener Papa leider nicht mehr vereinbaren, sodass ich wohl oder übel kürzer treten muss. Da setze ich beim Fußball an", wird der 27-Jährige auf der Homepage des WSV zitiert.

Als dienstältester Spieler im Kader, trug Leikauf seit 2013 das Trikot des WSV. Der 27-Jährige gehörte zu den Sympathieträgern des Clubs. Wettbewerbsübergreifend kam er in dieser Saison zu 12 Einsätzen, in denen er zwei Tore erzielte. Insgesamt blickt Leikauf auf 128 Einsätze für die erste Mannschaft der Wuppertaler zurück.

Sportvorstand Manuel Bölstler kommentiert die Entscheidung folgendermaßen: “Wir hätten Davide wirklich gern behalten, allerdings verstehen wir die Beweggründe für seinen Wunsch kürzer zu treten vollkommen. Der Fall zeigt uns aber auch, wo wir in der Liga stehen und welche Steine einem im Weg liegen, wenn man nicht im Vollprofitum angekommen ist. Davide hat sich bei uns stets als guter Sportsmann gezeigt und ist einfach ein klasse Typ. Wir wünschen ihm für seine Zukunft, privat wie beruflich, viel Glück.“