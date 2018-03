Wuppertal. Fußball wird hier auch am Sonntag nicht möglich sein, befand am Donnerstag ein Platzkommission an der vereisten Hauptstraße und sagte die Oberliga-Partie des Cronenberger SC gegen den VfB Homberg ab.

Der CSC hat unterdessen ein starkes Alternativprogramm. So ist für den Samstag ein Testspiel gegen Regionalligist Wuppertal SV vereinbart, der ebenfalls noch auf Eis liegt, weil seine Partie in Verl ausfiel. Anstoß ist um 14.30 Uhr in der Sportschule Duisburg Wedau, wo auf Kunstrasen gespielt werden soll.