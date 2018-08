1:2 in Rödinghausen und der Ausfall von Freiberger schmerzen RWE vor Duell mit dem WSV.

Schlimmer hätte die Saison für Rot-Weiß Essen kaum beginnen können. Nicht nur, dass die Mannschaft von Trainer Karsten Neitzel zum Start der Fußball-Regionalliga beim SV Rödinghausen mit 1:2 verlor – dort werden auch andere Teams noch Federn lassen. Nein, die schwere Verletzung von Kevin Freiberger versetzte dem ambitionierten Verein aus Bergeborbeck einen viel heftigeren Schock. Der als Königstransfer von den Sportfreunden Lotte geholte Angreifer hatte sich in Rödinghausen schon nach 14 Sekunden einen Kreuzbandriss zugezogen.

„Das müssen wir jetzt erst einmal verdauen. Wir sind davon überzeugt, dass Kevin uns entscheidend nach vorne gebracht hätte. Mit seiner sportlichen Klasse und seiner Persönlichkeit sollte er als gebürtiger Essener eine Führungsrolle übernehmen“, sagte Sportdirektor Jürgen Lucas. Lucas wird auf dem Transfer-Markt nachlegen müssen. Schließlich fallen mit Cedric Harenbrock (Kreuzbandriss) sowie David Jansen (Achillessehnenreizung) zwei weitere Stürmer länger aus.

„Wir haben hohe Ziele. Es ist meine Pflicht, mich mit dem Thema eines weiteren Zugangs zu beschäftigen“, erklärte Lucas. Nun rächt es sich, dass Kamil Bednarski ein zu geringes Angebot für eine Vertragsverlängerung unterbreitet worden war und der Pole zum WSV wechselte. Bednarski dürfte wie der von Neitzel ausgemusterte Jan-Steffen Meier und die Ex-Essener Dennis Malura, Gino Windmüller und Silvio Pagano am Sonntag (14 Uhr, Hafenstraße) besonders motiviert sein.

Vielleicht hat sich RWE bis dahin ja die Dienste von Marcel Reichwein gesichert, für den der KFC Uerdingen keine Verwendung mehr findet. Der frühere WSV-Angreifer wird zwar auch mit dem FC Carl Zeiss Jena in Verbindung gebracht, würde aber eigentlich gerne im Westen wohnen bleiben.

Enzo Wirtz hofft gegen den WSV auf eine längeren Einsatz als in Rödinghausen

So oder so besitzt das Duell mit dem ewigen Rivalen von der Wupper für Rot-Weiss Essen Brisanz, ein erneuter Patzer und die ganze Aufbruchstimmung wäre dahin. Freibergers Verletzung hat den Kessel unter Dampf gesetzt.

Vielleicht tritt ja auch ein Spieler für Essen in Erscheinung, der in der vergangenen Saison noch im WSV-Trikot für die Essener 1:3-Niederlage im Stadion am Zoo gesorgt hatte: Der dreifache Torschütze Enzo Wirtz, der bei RWE nun einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. „Ich freue mich sehr auf das Spiel. Schließlich hatte ich in Wuppertal eine tolle Zeit und habe dort noch viele Freunde.“

Das spiele für die 90 Minuten am Sonntag aber keine Rolle. „Da will ich mit Essen natürlich gewinnen“, sagt der 22-Jährige, der jetzt auch nach Essen ziehen will. Er hofft, länger als die sieben Minuten wie beim Auftakt in Rödinghausen zum Einsatz zu kommen. Könnte der Ausfall Freibergers diese Chancen für Wirtz, der als flexible Offensivkraft gilt, erhöhen? „Dazu kann ich nichts sagen, ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut“, meint Wirtz und ist trotz der Auftaktniederlage überzeugt: „Wir haben hier eine Supermannschaft.“