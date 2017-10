Wuppertal. Am Samstag erwartet der WSV den KFC Uerdingen in Wuppertal. Aus Sicherheitsgründen will die Polizei die Krefelder Fans schon ab dem Bahnhof Sonnborn zum Stadion begleiten. Der Weg führt vom Bahnhoff über das Sonnborner Ufer, die Garterlaie, die Alte Dorfstraße und die Sonnborner Straße 29 bis zur Kornstraße. Das teilte die Stadt am Montagmittag mit.

Entlang der Strecke wird am Spieltag ein absolutes Halteverbot herrschen, damit die Polizei die Auswärtsfans sicher begleiten kann. Das Verbot gilt von 9 Uhr bis 18 Uhr. Das Spiel zwischen dem WSV und dem KFC wird um 14 Uhr angepfiffen. red