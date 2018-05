Der 25-jährige Langer kommt von der SG Wattenscheid zum Wuppertaler Sportverein und erhält die Rückennummer 3.

Der Wuppertaler SV hat den nächsten Neuzugang vermeldet: Von der Ligakonkurrenz SG Wattenscheid 09 wechselt Linksverteidiger Angelo Langer ins Tal. Mit mehr als 150 Regionalligaspielen in der West- und Nordstaffel hat der 25-Jährige bereits viel Erfahrung gesammelt. In der abgelaufenen Saison spielte er für die Wattenscheider in 33 Saisonspielen jeweils die vollen 90 Minuten. Beim WSV erhält er die Rückennummer 3.

Sportvorstand Manuel Bölstler: "Angelo ist genau passend für unser Spiel mit offensiven Außenverteidigern. Er hat mit neun Torbeteiligungen in dieser Saison seine Offensivkraft unter Beweis gestellt und wird uns mit seiner Spielweise helfen. Er ist gut ausgebildet und hat sich schnell für uns entschieden. Sein Wechsel zu uns zeigt deutlich die gewachsene Attraktivität des WSV."

Angelo Langer: "Ich habe in der letzten Woche einen Anruf von Manuel Böltsler bekommen und habe mich sehr drüber gefreut. Dann haben wir einen Termin gemacht und ein Gespräch geführt. Das war so gut, dass ich nicht mehr lange überlegen musste und am nächsten Tag unterschrieben habe. Die Fans, das Stadion und die starke Mannschaft haben es mir leicht gemacht mich sofort zu entscheiden. Ich freue mich unglaublich auf die neue Saison mit dem WSV!" Red