Bei einem Sieg am Montag in Wattenscheid übernimmt das Regionalligateam von Trainer Stefan Vollmerhausen die Tabellenführung. Das Spiel in der Lohrheide wird live im Fernsehen übertragen.

Wuppertal. Der vierte Spieltag der Regionalliga West hätte für den Wuppertaler SV, der erst am Montagabend bei der SG Wattenscheid (Anstoß 20.15 Uhr) ins Geschehen eingreift, bislang nicht besser laufen können. Denn der Tabellenführer, die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf, hat das kleine Derby gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach am Samstag verloren, so dass ein Sieg des WSV die Rot-Blauen auf den ersten Platz katapultieren würde.

Dass dies zu Beginn der noch jungen Saison nur eine Momentaufnahme sein kann, versteht sich – wie auch WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen nicht müde wird zu betonen – von selbst. Dennoch möchte der 44-Jährige die für die Tabellenführung nötigen drei Punkte nur ungern in Wattenscheid lassen und hofft, dass die Christopher Kramer und Niklas Heidemann (beide Bänderriss) heute einsatzfähig sind. „Es sieht bei Beiden gut aus“, sagte Vollmerhausen der WZ auf Nachfrage. Weiterhin verzichten muss er jedoch auf Sandy Husic (Achillessehnen-Reizung).

Zwei Wochen, bevor sich das Transferfenster schließt, ist WSV-Sportdirektor Manuel Bölstler weiter auf der Suche nach Verstärkung für den mittlerweile wieder dezimierten Kader. „Aktuell schauen wir natürlich überall, was auf dem Markt los ist. Gegen Ende der Transferperiode sind immer einige Spieler aus der dritten Liga unzufrieden“, bestätigt Bölstler Gespräche in Sachen Neuverpflichtung.

Kader: Gespräche in Sachen Neuverpflichtungen laufen

In der vergangenen Woche hatte der WSV bekannt gegeben, dass Defensivspezialist Pierre Becken darum gebeten hatte, seinen Vertrag beim Regionalligisten aufzulösen. Das Brüderpaar Shun und Ryo Terada, das zum Saisonwechsel von Oberliga-Aufsteiger DSC 99 zum Wuppertaler SV gewechselt war, ist vorvergangene Woche an den FSV Vohwinkel ausgeliehen worden. Dorthin war Anfang Juni bereits der ehemalige WSV-A-Jugendliche Dominik Heinen gewechselt. Für die ein oder andere Position gibt es also noch Handlungsbedarf. Zumal weitere Abgänge nicht ausgeschlossen sind.

Juil Kim, der den Verein vor gut zwei Wochen verlassen hatte, ist indes in der Oberliga Niederrhein von TuRU Düsseldorf verpflichtet worden.

Sport 1 überträgt das Spiel am Montag ab 20.15 Uhr live. Wir berichten aus Wattenscheid ab 19.45 Uhr im Netz unter: wz.de/liveticker