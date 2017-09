Am Sonntag ist der Wuppertaler SV zu Gast bei Alemannia Aachen. Nach 45 Minuten führt der Gastgeber 2:0.

Aachen. In der Regionalliga-Partie AlemaTobias Mohr markierte in der siebten Minuten mit seinem Treffer die frühe Führung für Aachen. Der WSV spielte in der Folge zwar gut mit, konnte sich aber keine eigenen Tormöglichkeiten erspielen. Im Strafraum blieb WSV zu ungefährlich. Im Gegensatz zur Alemannia, die im zweiten Drittel der ersten Hälfte immer mehr Druck aufbaute. Zweimal hatte der WSV schließlich Glück, dass auch die Aachener an ihrer Torausbeute noch arbeiten müssen. Doch drei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit konnte die Alemannia dann doch noch nachlegen: Aus 40 Metern zieht Tobias Lippold ab - und trifft zum 2:0-Pausenstand.