Ahlen. Am Rande des sportlich sehr erfreulichen Spiels des Wuppertaler SV in Ahlen sorgten WSV-Fans für sehr unerfreuliche Szenen. Martin Schnafel aus der Führungsgruppe der Einsatzleitung der Polizei Ahlen sprach von ungewöhnlich massiven Provokationen gegenüber der Polizei. Viele der Randalierer seien stark betrunken gewesen. Einem Polizisten wurde der Finger gebrochen, im Gegenzug musste ein Dutzend Fans nach Reizgaseinsatz der Polizei behandelt werden. Mehr als zwei Stunden nach dem Spiel wurden noch etwa 100 Personen aus Wuppertal im Umfeld des Stadions festgehalten, um ihre Personalien festzustellen. Sechs waren in Gewahrsam genommen worden, auf einige dürfte eine Anzeige wegen Landfriedensbruchs warten.



Viele hatten sich schon morgens um acht Uhr getroffen. Um 10 Uhr fuhren dann etwa 200 Fans mit dem Zug nach Ahlen und sollen unterwegs gut mit Alkohol versorgt gewesen sein.



In Ahlen war es dann in der Pause außerhalb des Stadions zu ersten Übergriffen auf Polizeibeamte gekommen. Außerhalb des Stadions soll es zwischendurch auch zu einem Aufeinandertreffen von Wuppertaler und Ahlener Ultras gekommen sein. Massiv wurde es noch einmal gegen Spielende, als Wuppertaler Fans versuchten, aus ihrem Block in Richtung Haupteingang zu gelangen und dabei von der Polizei aufgehalten wurden. Die Ermittlungen dauern an, hieß es um 18 Uhr von der Polizei.