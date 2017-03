Wuppertal. Bis Donnerstag hat der Wuppertaler SV bereits 8500 Karten für den Halbfinal-Knüller im Niederrheinpokal verkauft, der am Dienstag, 28. März, ab 19.30 Uhr im Stadion am Zoo steigt. 5500 seien bisher in Wuppertal abgesetzt worden, 3000 in Essen. Auch die Gäste, für die die Nordtribüne reserviert ist, werden also einen großen Anhang mitbringen.

Beim WSV hofft man, dass noch die Marke aus dem Ligaspiel übertroffen werden kann. Am dritten Spieltag der Regionalliga-Saison hatte diese Paarung 11 243 Besucher im Stadion am Zoo verfolgt.

Für den Tabellenfünften WSV steht zuvor noch das Regionalliga-Spiel bei der stark abstiegsbedrohten U23 von Schalke 04 an (Samstag, 14 Uhr, Mondpalastarena Herne). RWE, das einen Zähler weniger hat und Achter ist, spielt bereits am Freitagabend beim SC Verl.

