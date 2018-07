Starkes Signal an die Jugend im eigenen Verein: Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV hat den Vertrag mit dem 20-Jährigen Mittelfeldspieler Marco Cirillo vorzeitig um ein Jahr bis 2020 verlängert.

Cirillo war im vergangenen Jahr aus der U 19 in die Regionalliga-Mannschaft aufgestiegen und hatte es in seiner Premierensaison auf 19 Einsätze, vier Torvorlagen und drei Tore gebracht. „Marco hat sich toll entwickelt. Wir glauben daran, ihn so weiterentwickeln zu können, dass er ein wichtiger Bestandteil der Zukunft des WSV werden kann“, sagte Sportvorstand Manuel Bölstler. Es war mir wichtig, früh Klarheit zu haben. Das Umfeld in Wuppertal ist top. Ich merke, dass die Verantwortlichen und meine Mitspieler an mich glauben“, so Cirillo. Red